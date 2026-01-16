Mi cuenta

Vilagarcía

Vilagarcía agota los abonos para 'Achégate ao Salón' en menos de cuatro días

Merino será el primer concierto de este ciclo, por el que también pasarán Repión y Gala i Ovidio

Olalla Bouza
16/01/2026 18:41
Tusla fue uno de los conciertos del año pasado
Mónica Ferreirós
Las entradas para el ciclo de conciertos ‘Achégate ao salón’ se agotaron en menos de cuatro días desde que se pusieron a la venta. El ciclo de conciertos intimistas que organiza la Concellería de Cultura cuenta con el favor del público, que en esta ocasión compró los abonos en tiempo récord, para no perderse ninguna de las tres actuaciones que se programan para los próximos meses. 

Podrán disfrutar así de las actuaciones de Merino (8 de febrero), Repión (29 de marzo) y Gala i Ovidio (26 de abril). Todas las actuaciones se llevan a cabo en el ‘vermú’ del domingo, a las 12:30 horas y en el Salón García. La Concellería de Cultura que dirige Sonia Outón apuesta por precios atractivos para esta fórmula, en la que grupos emergentes combinan la tradición y las nuevas musicalidades para una experiencia en la que el contacto con el público es fundamental. 

También cobra relevancia el espacio, el Salón García, que ofrece, precisamente, esa intimidad buscada para este ciclo. Así, salieron a la venta por 25 euros los abonos, que las personas desempleadas o menores de 16 años pudieron adquirir por tan solo 15. Ya no hubo tiempo a poner en circulación las entradas individuales, que también tenían precios reducidos.

Doble función de 'Nymeria'

No fue el único éxito cultural estos días en Vilagarcía, ya que también se agotaron las entradas para el espectáculo ‘Nymeria’, que la compañía Pablo Méndez pondrá en marcha en el Auditorio el próximo 31 de enero. Las 754 butacas con las que cuenta esta sala estarán llenas. Por ello, la compañía decidió hacer un segundo paso que será tres horas antes, a las cinco y media de la tarde. Los tickets ya se pueden adquirir en Ataquilla, por 36 euros para la zona A, 34 para la B y 32 para la C. Si no se agotan, también habrá en el propio Auditorio el mismo día en el que se lleven a cabo las funciones.

