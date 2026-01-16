Un trail y una andaina solidaria recaudarán fondos para menores saharauis con pie zambo

Presentación del evento Gonzalo Salgado

El monte Xiabre será el escenario el 8 de marzo del evento ‘Trizancadas Solidarias’, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de 18 menores saharauis que padecen pie zambo. Es una prueba de trail y una andaina mediante la que se busca ayudar a financiar las intervenciones quirúrgicas que realizarán in situ las profesionales de la Fundación Equipo Nómada. Las pruebas discurrirán por la red de pistas de senderismo marcadas por la Concellería de Turismo, de tal forma que sean lo más accesibles posibles y tiene una longitud de 14 kilómetros y de la andaina de seis.

Aunque no se trata de una competición en la que interesen los tiempos, con la finalidad de animar el desarrollo de la actividad, el club Triatlón pondrá “liebres” en ambas pruebas para acompañar a los participantes. Las personas que deseen participar en esta causa solidaria deben inscribirse a través de la plataforma ‘Championchip’, abonando una cuota de siete euros. En el trail podrán participar mayores de 18 aos, mientras que la segunda prueba se abre a partir de los 14. El punto de partida será la zona del monolito en homenaje al accidente del avión de extinción de incendios, con salida a las 11 y a las 11:15, respectivamente. El final será en el mirador de la cruz de Xiabre.