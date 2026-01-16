Ravella calcula humanizar la Rúa Esperanza este año con cargo a los fondos +Provincia

Imagen de la Rúa Esperanza, en Carril G. Salgado

El Concello de Vilagarcía espera tener terminada este año la regeneración del casco marinero de Carril. La administración busca financiar con el plan +Provincia de la Diputación las obras de humanización de la Rúa Esperanza, lo que implica una inversión de 416.800 euros y que también afectará a la travesía Lucena. Ravella sacará a licitación la obra tan pronto como el organismo provincial comunique la resolución de la convocatoria.

La actuación prevista mantendrá la estética ejecutada hace unos años en la Rúa do Carme. Para obtener una mayor sensación de amplitud las vías serán plataforma única, utilizando para su construcción granito silvestre.

Prioridad peatonal

En todo caso ese importante vial tendrá una prioridad peatonal, permitiéndose únicamente el paso de vehículos de las personas residentes, servicios y emergencias. Se habilitará además una pequeña plaza con bancos y zona verde en el espacio en el que actualmente se registran estacionamientos indebidos sobre la acera. La actuación se complementará con la renovación de la iluminación.

Desde el Concello explican además que la obra se acompañará con la renovación de los servicios básicos que discurren bajo tierra. En este caso la mejora será doble, puesto que se aprovechará para separar el saneamiento de la recogida de pluviales, que actualmente confluyen en una misma red provocando problemas de saturación y desbordamientos en situaciones de fuertes precipitaciones. También se enterrarán los tendidos eléctricos y de telefonía.