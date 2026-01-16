Mar traslada al sector su apoyo contra el nuevo reglamento europeo
La conselleira, Marta Villaverde, pide una aplicación "flexible" para las embarcaciones pequeñas
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, mantuvo una reunión con los presidentes de la Federación Galega de Confrarías y de las entidades provinciales, a las que trasladó su apoyo a las protestas del sector contra el nuevo reglamento europeo de control de pesca, denominado diario electrónico.
Durante el encuentro, la responsable autonómica recordó que la Xunta ya actuó “con antelación e dilixencia”, al remitir en 2024 las alegaciones formales al Ministerio. En ellas, el gobierno gallego informaba de las “dificultades que a nova normativa ía xerar na frota artesanal”. Villaverde considera que, si esas aportaciones se hubieran tenido en cuenta en aquel momento, no se hubiera llegado a este punto. La responsable de Mar dice que comparte los objetivos de control, trazabilidad y lucha contra la pesca ilegal, pero señala que la aplicación del reglamento, tal y como está formulada, puede suponer riesgos para la flota, al exponerse a “sancións innecesarias”.
Considera “desproporcionada” y “pouco realista” la normativa con respecto a las embarcaciones pequeñas, con mareas cortas y sin medios técnicos para un registro exacto de las capturas a bordo o los plazos de notificación previa de entrada al puerto. Por ello, defendió una implantación flexible. El sector volverá a movilizarse el lunes en Arcade. La Cofradía de Carril ya anunció su participación, por solidaridad. Otro asunto que se abordó en la reunión fueron las ayudas de este año.