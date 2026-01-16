El PP propone que los vecinos del rural tengan dos horas gratis en aparcamientos públicos

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El PP de Vilagarcía ha decidido presentar alegaciones a la ordenanza fiscal que regulará el uso de los parkings públicos subterráneos que hay en la capital arousana. De momento, solo está en esta situación el Xoán XXIII. Entre las propuestas de los conservadores está la que de la ciudadanía que vive en las parroquias pueda contar con dos horas gratis en estos estacionamientos. Sería, así pues, una más que la que estipula ya de base la ordenanza para los vehículos registrados en la ciudad.

La portavoz popular, Ana Granja, declara que “temos que incentivar vivir no rural. Vivir nas parroquias non pode ser un obstáculo á hora de vir ao centro a facer recados ou realizar xestións. Moitos veciños vense obrigados a coller o coche porque non teñen outra alternativa, e o que non podemos facer é castigalos con máis gastos e problemas para aparcar”. De hecho aseguran que escuchan quejas de a quienes “lles é máis cómodo ir a facer as súas compras a outros concellos. E iso temos que revertilo”.

Más alegaciones

La segunda alegación del PP se centra en la accesibilidad. De hecho propone una bonificación del 90% en la tasa a los vehículos matriculados a nombre de personas con diversidad funcional. “Non se trata de política, trátase de cumprir coa Constitución e de eliminar barreiras de accesibilidade”, expone Granja.

De esta forma el PP busca que tanto Xoán XXIII como el futuro aparcamiento de la playa “den solucións aos veciños máis perxudicados polo goberno socialista”.