El BNG reclama una reparación del "lamentable" estado del aparcamiento de Fexdega

Uno de los charcos que se pueden ver en Fexdega Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía reclama al gobierno local una solución al “lamentable” estado del aparcamiento de Fexdega. Aseguran que “a veciñanza e visitantes” que usan a diario estas plazas se encuentran con numerosas “fochancas”, que cada vez tienen una “profundidade maior”. Los nacionalistas también apuntan a la formación de bolsas de agua cada vez que llueve que “se traduce nun risco tanto para peóns como para as persoas ao volante”.

Recuerdan desde la formación que dirige Xabier Rodríguez que se trata de una de las zonas más utilizadas para dejar el coche, aunque ironizan con que se está a la espera de que “dunha vez rematen as obras do tanque de tormentas para desfrutar da totalidade das prazas ofertadas”, que suman un total de 450. “Para o BNG é de vital importancia que nunha cidade que, ademais adoece de falta de aparcamentos, os que existan conten coas mellores condicións, tanto de acceso a eles como de mantemento”. Por ello, instan al grupo de gobierno a que solucione cuanto antes este problema, haciendo las gestiones oportunas para que se lleve a cabo la reparación del firme, tanto en la propia zona de estacionamiento como en los accesos al mismo, como en la Praza Ramiro Carregal que, dicen, presenta daños.