Diario de Arousa

Vilagarcía

Alertan por un vehículo parado en Vilagarcía y el conductor resulta denunciado por alcoholemia

La Policía Local también se desplazó a un concesionario de Rubiáns porque se había quedado abierto

Olalla Bouza
16/01/2026 13:39
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
Un coche parado en extrañas circunstancias despertó todas las alarmas esta mañana en el lugar de Eiviño, en la parroquia de Sobrán. Personas del lugar dieron aviso a la Policía Local de Vilagarcía, que una vez en la zona denunció al conductor de este coche por una alcoholemia positiva, que resulta una infracción administrativa sancionada con 1.000 euros de multa y detracción de seis puntos del permiso de conducción.

Por otra parte, los agentes también se desplazaron de noche a un establecimiento de venta de coches en Rubiáns, que se encontraba totalmente abierto y sin nadie en el interior. También se movilizó a la zona la Policía Nacional. Una vez allí, comprobaron que no había signos de robo, por lo que se concluye que es una falta alarma por un posible despiste.

