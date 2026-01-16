Alertan por un vehículo parado en Vilagarcía y el conductor resulta denunciado por alcoholemia

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un coche parado en extrañas circunstancias despertó todas las alarmas esta mañana en el lugar de Eiviño, en la parroquia de Sobrán. Personas del lugar dieron aviso a la Policía Local de Vilagarcía, que una vez en la zona denunció al conductor de este coche por una alcoholemia positiva, que resulta una infracción administrativa sancionada con 1.000 euros de multa y detracción de seis puntos del permiso de conducción.

Por otra parte, los agentes también se desplazaron de noche a un establecimiento de venta de coches en Rubiáns, que se encontraba totalmente abierto y sin nadie en el interior. También se movilizó a la zona la Policía Nacional. Una vez allí, comprobaron que no había signos de robo, por lo que se concluye que es una falta alarma por un posible despiste.