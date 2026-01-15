Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

O Piñeiriño convierte al barrio en estrella principal: Chantón, María, Mari Carmen y Ricardo estarán en el Solifest

El Concello confirmó su apoyo al evento, que se celebrará el 19 de abril

Olalla Bouza
15/01/2026 18:49
Reunión con el gobierno local
Reunión de la asociación Breogán y Amencer Aspace con el gobierno local
Cedida
La Asociación Breogán y Amencer Aspace, organizadoras del Solifest de O Piñeiriño, convierten al barrio en estrella principal de la tercera edición, que se celebrará e 19 de abril y que contará con el apoyo del Concello de Vilagarcía. Será en beneficio del centro Princesa Letizia.

La organización destaca la participación de la vecindad, que hace posible el festival. Enumeran así a Mari Carmen, con su puesto de manualidades; a Picho y María, cargando el material; a Ricardo, a los mandos de la mesa de mezclas o a Chantón, conduciendo la furgoneta y moviendo cables. "Os festivais normais adiantan artistas con meses de antelación, pero este non é un festival calquera", aseguran desde la asociación vecinal Breogán, que destacan precisamente que es la gente del barrio las "mellores estrelas" y que, sin ellas, sería "imposible" sacar adelante el evento.

Sobre la reunión con el ejecutivo, destacan su total disposición, tanto por parte del regidor, Alberto Varela ("só necesitou unha pregunta e un bolígrafo") como de la edil de Cultura, Sonia Outón. El Solifest forma parte del seño VGA365. 

James Rhodes y Oswaldo Digón, embajadores

En redes, el Solifest también cuenta con apoyos muy especiales. Como el del pianista James Rhodes o el del humorista Oswaldo Digón, que promocionaron el evento benéfico y generaron muchas reacciones. La organización cuenta con incrementar la recaudación de la pasada edición, que ya cuatriplicó a su vez la de la primera. Fueron 7.977,47 euros los que se destinaron a equipar la sala de fisio del centro de atención integral Princesa Letizia, así como para costear las terapias de rehabilización de las personas usuarias, mejorando su calidad de vida.

