Diario de Arousa

Vilagarcía

Las recetas de Xoanqui Ameixeiras, a solo un clic

El Concello de Vilagarcía ofrece las propuestas del célebre cocinero a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal

Fátima Frieiro
15/01/2026 11:25
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
MONICA VILA
Con un solo clic y de forma totalmente gratuita todas las personas amantes de la buena gastronomía podrán acceder a las recetas del célebre cocinero Xoanqui Ameixeiras. El Concello de Vilagarcía habilitará muy pronto esta opción en la web ticket.vilagarcia.gal. En ella se podrá acceder a las propuestas que Ameixeiras ofreció en el ciclo de talleres organizado en los últimos meses y en las que apuesta por los productos de proximidad.

Por el momento están disponibles los dos primeros platos que Ameixeiras preparó en la actual edición: "Fideos con peixe sapo e ameixas" y "Bocartes ao forno". El resto se irán subiendo a la plataforma de forma progresiva.

Más talleres

Cabe recordar que los showcooking de Xoanqui Ameixeiras son una iniciativa promovida por la Concellería de Turismo en colaboración con la de Promoción Económica. Estos se financian a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). El objetivo no es otro que el de poner en valor la cultura marinera. De hecho se realizan en la Praza de Abastos, lo que sirve también para promocionar los productos que se encuentran en ella.

La siguiente sesión programada es el viernes 29. La entrada es libre y gratuita, aunque es recomendable reservar en ticket.vilagarcia.gal. Será en la primera planta del Mercado de Abastos a partir de las 11:30 horas.

Una web que lo centraliza todo

Desde el Concello recuerdan que la plataforma ticket.vilagarcia.gal es una herramienta digital habilitada para comprar entradas para eventos y espectáculos, adquirir los bonos Son da Casa o reservar plaza para usar las instalaciones deportivas municipales.

