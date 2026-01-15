Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Xunta convoca 250 becas para que jóvenes retornen a Galicia para hacer un máster

Ep
15/01/2026 14:58
Entrega de los diplomas BEME
Entrega de los diplomas BEME
Archivo El Ideal Gallego
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la nueva convocatoria de la Xunta de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior para el curso 2026-2027 con el fin de que 250 jóvenes retornados puedan cursar un máster en la comunidad.

Esta iniciativa está promovida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y cuenta con un presupuesto de 2,55 millones de euros. Los beneficiarios podrán cursar cerca de casi 100 másteres en las tres universidades públicas gallegas.

A Xunta celebrou este ano feiras de emprego pioneiras na Arxentina –na imaxe– e Uruguai

Galicia impulsa un modelo pioneiro para atraer talento retornado ao tecido produtivo

Más información

La nueva edición de las bolsas BEME, que se convoca en régimen de concurrencia competitiva, se destina a chicos gallegos universitarios residentes fuera de la comunidad desde hace más de dos años, a personas que hubieran residido en Galicia de forma continuada durante cinco años --con nacionalidad española antes de emigrar-- o a descendientes de gallegos con titulación superior que deseen realizar un máster en alguno de los siete campus públicos.

Los más de 95 másteres incluidos en la convocatoria --pertenecientes a las áreas de arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura-- "fueron seleccionados por su mayor capacidad de inserción en el tejido productivo gallego, con el foco puesto en sectores estratégicos", explica el Gobierno gallego en un comunicado.

| “Temos a sorte de que Galicia nos quere de volta e o demostra con estas axudas”

Más información

Las becas varían entre los 8.000 y los 12.500 euros en función de la región de procedencia y del número de créditos a realizar. Cubren los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en Galicia.

Integrada en la Estratexia Galicia Retorna junto a otros programas como el Retorna Talento FP, esta convocatoria de las BEME da continuidad a una iniciativa que alcanzará la cifra de 2.000 jóvenes retornados a través de una inversión global de más de 15 millones.

La edad media de los becarios retornados es de 29 años, proceden de más de 40 países --entre los que destacan Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y Reino Unido--. Alrededor de un 80% tiene la voluntad de quedarse en Galicia tras finalizar sus másteres con el objetivo de incorporarse al mercado laboral.

La Xunta potenciará el próximo año el asesoramiento y la tutorización específicos al amparo de las becas concedidas.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas

El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género
Fátima Frieiro
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello

Los sindicatos alertan de que el Concello no aplicó la subida salarial legal a la categoría de limpieza viaria
C. Hierro
La concentración de barbanzanos ante la sede de la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelanop de San Lázaro, se desarrolló en medip de una incesante lluvia

Unos 200 barbanzanos secundan la protesta ante el Sergas en Santiago en demanda de más médicos y reducción de las listas de espera
Chechu López
El vehículo siniestrado en la AP-9

Tres personas resultan heridas tras perder el control de su vehículo en la AP-9
Fátima Pérez