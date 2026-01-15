La Policía Local de Vilagarcía intercepta a dos conductores ebrios durante la tarde

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos conductores durante esta tarde por superar la tasa de alcohol permitida. La primera fue de carácter administrativo (al ser inferior a los 0,50 mg/l) y en la Avenida da Mariña, Sin embargo, la sanción es la superior, de 1.000 euros, ya que se trata de una persona que ya tenía una multa del año anterior.

La otra denuncia fue en la Rúa 8 de Marzo, en Trabanca Badiña, y también inferior a los 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En esta zona, se está incrementando el control policial para tratar de erradicar un punto de trapicheo. Este conductor también fue denunciado por tener el permiso caducado desde diciembre de 2024.