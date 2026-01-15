Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía intercepta a dos conductores ebrios durante la tarde

Uno de ellos, que circulaba por la Avenida da Mariña, era reincidente

Olalla Bouza
15/01/2026 20:33
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos conductores durante esta tarde por superar la tasa de alcohol permitida. La primera fue de carácter administrativo (al ser inferior a los 0,50 mg/l) y en la Avenida da Mariña, Sin embargo, la sanción es la superior, de 1.000 euros, ya que se trata de una persona que ya tenía una multa del año anterior.

La otra denuncia fue en la Rúa 8 de Marzo, en Trabanca Badiña, y también inferior a los 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En esta zona, se está incrementando el control policial para tratar de erradicar un punto de trapicheo. Este conductor también fue denunciado por tener el permiso caducado desde diciembre de 2024.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de un elemento decorativo

Somos critica que el programa de Navidad costó a los ribadumienses 65.000 euros
A. Louro
Fernando Cabeza Quiles, el filólogo con raíces cesureñas

La historia detrás de los nombres de Cesures se presenta el próximo jueves en la Casa de Rosalía
Fátima Pérez
El ideal gallego

Unos 78 jóvenes se apuntan al Concurso de Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’ de Meaño
A. Louro
Convenio Meaño

Meaño y Xunta invertirán casi 82.000 euros en la mejora del saneamiento en Abuín
A. Louro