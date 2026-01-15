Investigan a un conductor por circular sin carné y bajo la influencia del alcohol

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha abierto expediente a un conductor que circulaba sin permiso por las calles de la localidad. Además, y tal y como apuntan desde el cuerpo municipal, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron de madrugada y se ha abierto una investigación al respecto por parte de los agentes de la oficina policial.