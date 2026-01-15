Mi cuenta

Investigan a un conductor por circular sin carné y bajo la influencia del alcohol

Los hechos ocurrieron de madrugada y fueron registrados por la Policía Local

Fátima Frieiro
15/01/2026 10:02
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía
La Policía Local de Vilagarcía ha abierto expediente a un conductor que circulaba sin permiso por las calles de la localidad. Además, y tal y como apuntan desde el cuerpo municipal, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron de madrugada y se ha abierto una investigación al respecto por parte de los agentes de la oficina policial.

Da 1,14 en alcoholemia tras sufrir un accidente en Doutor Tourón

Julio Rey conduce un balón durante la visita del Céltiga a Burgáns

Julio Rey: “Este partido puede marcar un antes y un después”
María Caldas
El grupo de cazadores ribeirenses logró el tercer puesto en el torneo provincial celebrado el 10 de enero en Boimorto

Una cuadrilla de Ribeira se clasifica para el Campionato Autonómico de Cans de Caza sobre Raposo
Chechu López
Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira

Da positivo en tres drogas tras ser interceptado cuando circulaba en su coche por un vial del puerto de Ribeira porque se sospecha que trapichea
Chechu López
La casa de cultura de Olveira, ubicada en el lugar de Bretal, albergará este lunes una de las primera reuniones vecinales con representantes del Ejecutivo local

Corrubedo y Olveira acogerán las primeras reuniones del Ejecutivo local ribeirense con los vecinos
Chechu López