Vilagarcía

Fotocasa sitúa a Vilagarcía como el municipio de Galicia en el que más sube el alquiler

El incremento durante el año pasado fue de 16 puntos porcentuales

Olalla Bouza
15/01/2026 19:57
El portal experto en vivienda Fotocasa sitúa a Vilagarcía como el municipio en el que más se incrementó el precio del alquiler durante el año pasado. Fue, según dicha web, un 16,1 por ciento, por encima de ciudades más grandes, como Santiago de Compostela (+10,9%), Ferrol (+13%) o Pontevedra (+10,2%). En general, la comunidad autónoma continúa con una escalada de los arrendamientos, que de media anual está en el 5,3%. Los datos forman parte del informe de ‘La vivienda en alquiler en España en el año 2025’, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocarso. Este incremento anual del 5,3 por ciento es la décimo primera subida en cadena en este periodo del año.

La excepción, en Sanxenxo

En la comarca de O Salnés es Sanxenxo la localidad que marca la diferencia, al bajar en un cinco por ciento los precios de los alquileres durante el año que acaba de finalizar. La subida en Vilagarcía es mayor que la de la media gallega, que en su conjunto muestra un mercado “moderadamente dinámico”, según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. El incremento del precio del alquiler en Vilagarcía es otro de los problemas con los que se encuentran aquellas personas que quieren acceder a una vivienda. El otro, es la elevada presencia de arrendamientos de temporada, es decir, de aquellos que duran de septiembre a junio, ya que en verano son para el turismo. Una situación que obliga al inquilino a demostrar ante la administración las razones por las que quiere arrendar un piso solo durante unos meses, además de a irse en temporada estival.

