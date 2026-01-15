Fin al "cuello de botella" de Fontecarmoa: el Concello llega a un acuerdo para eliminar la peligrosa curva

Alberto Varela presentó el proyecto que se va a realizar Mónica Ferreirós

El “cuello de botella” de la calle Fontecarmoa que trae de cabeza desde hace años a los conductores y peatones que usan habitualmente este vial está a punto de ser historia. El Concello de Vilagarcía ha llegado a un acuerdo con el propietario de una parcela pegada justo a la curva y este cederá un total de 505 metros cuadrados que permitirán llevar a cabo un proyecto de ensanche y urbanización del entorno.

La actuación que tiene prevista la administración local afecta a un tramo de 1.500 metros cuadrados y permitirá que la calzada pase de los 3,8 metros actuales a entre 5 y 7 metros cuando esté todo terminado.

El alcalde, Alberto Varela, acompañado del edil de Relacións Veciñais, José María González, fue el encargado de presentar el proyecto que acabará con uno de los puntos negros en materia de seguridad vial que hay en la localidad. “Os que coñecemos Vilagarcía sabemos que é unha zona perigosa, que aínda que se coloquen espellos é imposible de mellorar en canto a seguridade”, expuso.

Larga negociación

De hecho reconoció que el proceso de negociación con el propietario en cuestión se remonta a hace años. La actuación –cuyo presupuesto alcanza casi los 400.000 euros– tiene un plazo de ejecución de tres meses y se financiará con cargo a fondos del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La actuación contempla la demolición de un muro existente con el consiguiente retranqueo y la alineación de acuerdo al Plan Xeral. También se procederá al asfaltado y a la humanización del lugar.

Como contraprestación al particular que cede los 505 metros cuadrados el alcalde explicó que se “lle construirá un novo muro e conectarase a vivenda coa redes de abastecemento e saneamento”. Varela apuntó que esta fórmula del acuerdo es la más ágil, dado que otras como la expropiación requerirían más tiempo. Agradeció la colaboración del particular para “poder evitar agora unha situación de risco”.

Infográfico de cómo va a quedar la zona CONCELLO

La actuación también busca mejorar la llamada travesía de Fontecarmoa, que tiene un ancho de dos metros escasos y que es la que enlaza con el barrio de O Piñeiriño y con el Centro Integrado de Formación Profesional que hay justo en la zona.

Varela explicó que en esa zona habrá que llegar a acuerdos para que el centro educativo ceda también un espacio y aclaró que en una de las últimas visitas del conselleiro de Educación a Vilagarcía ya abordó este asunto con él. Por el momento no se contemplan medidas concretas de calmado de tráfico, aunque el primer edil incide en que eso es algo que deberán determinar los técnicos.

Apoyo al rural

El regidor socialista aprovechó para sacar pecho de las inversiones que su ejecutivo ha realizado en estos últimos años en zonas que no son del centro urbano. “O dato mata o relato e sete de cada dez euros desta administración van para obras na periferia ou nas parroquias do rural. Esta é máis custosa que algunha que se fixo no centro”, subrayó.