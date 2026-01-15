El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas Mónica Ferreirós

El Curtas Festival do Imaxinario convoca un concurso de guionista novel tutorizado por expertos en el género como son Alberto Marini y Miguel Ángel Vivas Padriñán. La iniciativa se llama “Curtas Mutantes” y es una iniciativa pionera diseñada para transformar un guión novel en una obra cinematográfica del primer nivel. Así pues es una gran oportunidad para los nuevos creadores del género fantástico. El certamen, tal y como señalan desde la organización, ofrece un acceso directo a la profesionalización, eliminando las barreras habituales de entrada al sector audiovisual. Así pues “Curtas Mutantes” se posiciona como una plataforma de lanzamiento profesional.

La persona ganadora entrará en una dinámica de producción profesional. El rodaje está previsto para el verano en Vilagarcía y se realizará con equipos de cámara, iluminación y sonido de primer nivel proporcionados por la organización.

En el proceso de selección habrá una primera fase para determinar diez guiones finalistas. Los trabajos serán evaluados por un jurado de expertos conformado por Raúl Cerezo, Javier Trigales y Olga Osorio, que eligirán el proyecto ganador. El broche de oro será el estreno de la pieza en el marco del Curtas. El ganador se anunciará el 15 de mayo.