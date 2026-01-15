Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género

La persona ganadora se conocerá el 15 de mayo y los guiones pueden presentarse hasta el 30 de abril

Fátima Frieiro
15/01/2026 16:48
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Curtas Festival do Imaxinario convoca un concurso de guionista novel tutorizado por expertos en el género como son Alberto Marini y Miguel Ángel Vivas Padriñán. La iniciativa se llama “Curtas Mutantes” y es una iniciativa pionera diseñada para transformar un guión novel en una obra cinematográfica del primer nivel. Así pues es una gran oportunidad para los nuevos creadores del género fantástico. El certamen, tal y como señalan desde la organización, ofrece un acceso directo a la profesionalización, eliminando las barreras habituales de entrada al sector audiovisual. Así pues “Curtas Mutantes” se posiciona como una plataforma de lanzamiento profesional.

La persona ganadora entrará en una dinámica de producción profesional. El rodaje está previsto para el verano en Vilagarcía y se realizará con equipos de cámara, iluminación y sonido de primer nivel proporcionados por la organización.

En el proceso de selección habrá una primera fase para determinar diez guiones finalistas. Los trabajos serán evaluados por un jurado de expertos conformado por Raúl Cerezo, Javier Trigales y Olga Osorio, que eligirán el proyecto ganador. El broche de oro será el estreno de la pieza en el marco del Curtas. El ganador se anunciará el 15 de mayo.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello

Los sindicatos alertan de que el Concello no aplicó la subida salarial legal a la categoría de limpieza viaria
C. Hierro
La concentración de barbanzanos ante la sede de la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelanop de San Lázaro, se desarrolló en medip de una incesante lluvia

Unos 200 barbanzanos secundan la protesta ante el Sergas en Santiago en demanda de más médicos y reducción de las listas de espera
Chechu López
El vehículo siniestrado en la AP-9

Tres personas resultan heridas tras perder el control de su vehículo en la AP-9
Fátima Pérez
Visita al edificio recién renovado

El Concello de Sanxenxo pone a disposición de siete colectivos vecinales la renovada Casa de Cultura de Nantes
Sandra Rey