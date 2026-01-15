Cierre de lonjas, paro indefinido y despidos: Estas son las medidas que el sector del mar tiene sobre la mesa por la normativa de la UE

Flota amarrada el pasado lunes en el muelle de Tragove Mónica Ferreirós

Marineros de diferentes cofradías de la Ría de Arousa viajarán en tren a Madrid el próximo lunes para concentrarse ante la Secretaría General de Pesca durante el tiempo que dure la reunión de la Federación Nacional con responsables del Gobierno y para presionar para que se cambie la normativa europea que afecta, a día de hoy, a embarcaciones de más de 12 metros de eslora. Así pues en pósitos como el de O Grove y el de Cambados ya han movilizado a los suyos y ocurrirá lo mismo con otros del margen norte de la Ría. Los que no viajen a la capital se concentrarán en su sede o en la delegación o subdelegación del Gobierno de la provincia. La reunión coincide con el cierre a modo de protesta de las lonjas el propio lunes. Eso sí, en algunas rulas las oficinas seguirán abiertas y las ventas a particulares podrán hacerse de igual modo.

Los despidos, sobre la mesa

Será el martes – y en función de lo que se acuerde o se consiga en el encuentro del lunes– cuando se decidirá si el paro continúa de forma indefinida o si la flota vuelve a la actividad normal. Por ejemplo el patrón de Cambados, Alejandro Pérez, explica que sobre la mesa – si los paros de la flota prosiguen– está el de desenrolar a los tripulantes de las embarcaciones de forma indefinida. Algo que, en consecuencia, conllevaría despidos importantes en buena parte de las cofradías de la Ría de Arousa.

Cabe recordar que los marineros rechazan el reglamento en varios de sus puntos. Los más polémicos son el de tener que comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y también el registro de las capturas desde el denominado “kilo cero”. Exigencias que en la cofradías arousanas ven imposible de aplicar en la flota artesanal, que es la predominante en la zona. De hecho la propia Federación Nacional considera “inadmisible” la imposición del preaviso a embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y realizan mareas de menos de 24 horas. Eso sí, las sanciones son las mismas para los buques grandes que para los de menor eslora. Los pósitos piden la exención inmediata de la obligación de aviso previo, ya en vigor desde el sábado 10.