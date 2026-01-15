Mi cuenta

Vilagarcía

Atropellan a una mujer de avanzada edad en Sobradelo

La víctima se quejaba de dolor en una pierna

Olalla Bouza
15/01/2026 13:06
Una mujer de avanzada edad resultó herida tras ser atropellada en la Rúa Wenceslao Fernández Flórez, en Sobradelo. Los hechos sucedieron sobre las 11:50 horas, a unos metros de la salida de la rotonda de la N-640.

Fue un particular el que dio aviso al Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, advirtiendo de que la mujer podría tener la pierna rota ya que se quejaba de dolor. Desde el organismo autonómico se movilizó a la Policía Local de Vilagarcía, al Servizo Municipal de Emerxencias, a los Bomberos y al 061, que trasladó a la víctima al Hospital do Salnés.

