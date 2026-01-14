Los virus dan "un respiro" al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

El gerente del área sanitaria, José Flores Cedida

Las infecciones respiratorias descienden ligeramente en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, especialmente en lo relativo a las complicaciones y a los ingresos.

Así lo constató el gerente, José Flores, confirmando la tendencia que se venía detectando en los últimos días. En cualquier caso, Flores señala que los ingresos siguen siendo elevados, con un 20 por ciento de traslado a planta de las personas que van a urgencias por una infección respiratoria.

Eso sí, el gerente incidió en que las consultas “xa se empezan a normalizar”, tanto en las urgencias hospitalarias, como en las de los PAC o en Atención Primaria. Se trata, dijo, del mismo comportamiento que se registra en el conjunto de Galicia sobre el descenso del impacto de la gripe y que espera que se estabilice en las próximas semanas, apuntan desde la dirección del área sanitaria.