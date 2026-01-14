La Policía Local de Vilagarcía se incauta de un patinete al no cumplir con la normativa

Imagen de archivo de un hombre circulando en patinete GonzaloSalgado

La Policía Local de Vilagarcía procedió esta mañana a la retirada de un patinete que circulaba por la Avenida Rodrigo de Mendoza y que carecía de la autorización administrativa, al no cumplir con las características técnicas.

Los agentes procedieron a poner la preceptiva denuncia y a retirar de la circulación el Vehículo de Movilidad Reducida, que fue enviado al depósito municipal. La infracción fue detectada durante el control de VMP que lleva a cabo la Policía Local y que continuará durante los próximos días.