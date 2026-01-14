Interior reconoce a seis efectivos de Emerxencias y Protección Civil por su solidaridad en la Dana

La comitiva que se desplazó a Valencia Cedida

El Ministerio de Interior acaba de conceder un distintivo honorífico a los seis miembros del servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía que se desplazaron a Valencia en 2024, para colaborar en el operativo especial de la Dana.

El reconocimiento del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responde a la propuesta realizada por el gobierno local, en concreto por la Alcaldía, acogiéndose ala Orden Ministerial 392/2025, de 24 de abril. La resolución del otorgamiento se publicó en el BOE del 20 de diciembre.

Los funcionarios y voluntarios reconocidos son el jefe del servicio, Francisco Guillán Busto; así como Francisco Javier Portas Gómez, Daniel Vales Lorenzo, Alain Pérez Maneiro y Roi Zamora del Río.

Equipados con vehículos y provisiones

La expedición partió a Valencia el 1 de noviembre de 2024, dos días después de la catástrofe, equipados con vehículos y material municipal: dos coches, un remolque, un quad, bombas de achique, generadores de electricidad, equipos de iluminación y excarcelación; así como provisiones para autoabastecerse. El regidor, Alberto Varela, fue a despedirlos y mostrarles todo su apoyo y el del grupo de gobierno. "Estas persoas, como o servizo ao completo, son un gran orgullo para toda Vilagarcía e é todo un privilexio poder contar con eles", apuntan desde el ejecutivo.

Un momento de las labores

El equipo vilagarciano trabajó bajo la coordinación de la Central de Emergencias de la Generalitat Valenciá y desde la base establecida en el municipio de Moncada. Ravella señala que el servicio de Emerxencias y la agrupación de Protección Civil también participan en otras catástrofes, "prestando axuda alá onde máis se lles necesita", como en las crisis de los incendios forestales o en el Prestige.