Interior reconoce a seis efectivos de Emerxencias y Protección Civil por su solidaridad en la Dana
Fue una propuesta realizada por Alcaldía
El Ministerio de Interior acaba de conceder un distintivo honorífico a los seis miembros del servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía que se desplazaron a Valencia en 2024, para colaborar en el operativo especial de la Dana.
El reconocimiento del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responde a la propuesta realizada por el gobierno local, en concreto por la Alcaldía, acogiéndose ala Orden Ministerial 392/2025, de 24 de abril. La resolución del otorgamiento se publicó en el BOE del 20 de diciembre.
Los funcionarios y voluntarios reconocidos son el jefe del servicio, Francisco Guillán Busto; así como Francisco Javier Portas Gómez, Daniel Vales Lorenzo, Alain Pérez Maneiro y Roi Zamora del Río.
Equipados con vehículos y provisiones
La expedición partió a Valencia el 1 de noviembre de 2024, dos días después de la catástrofe, equipados con vehículos y material municipal: dos coches, un remolque, un quad, bombas de achique, generadores de electricidad, equipos de iluminación y excarcelación; así como provisiones para autoabastecerse. El regidor, Alberto Varela, fue a despedirlos y mostrarles todo su apoyo y el del grupo de gobierno. "Estas persoas, como o servizo ao completo, son un gran orgullo para toda Vilagarcía e é todo un privilexio poder contar con eles", apuntan desde el ejecutivo.
El equipo vilagarciano trabajó bajo la coordinación de la Central de Emergencias de la Generalitat Valenciá y desde la base establecida en el municipio de Moncada. Ravella señala que el servicio de Emerxencias y la agrupación de Protección Civil también participan en otras catástrofes, "prestando axuda alá onde máis se lles necesita", como en las crisis de los incendios forestales o en el Prestige.