El sector de la conserva iniciará las movilizaciones en Vilagarcía

Protestas de la conserva en Boiro en la anterior negociación del convenio

Las movilizaciones del sector de la conserva por la falta de acuerdo en el convenio comenzarán el día 24 de enero en Vilagarcía. Será antes de la huelga general de cuatro días, ante el bloqueo en las negociaciones que se evidenció ante el Servicio Interconfederal de Mediación. Los tres sindicatos con representación en el sector, CCOO, CIG y UGT, fijaron un calendario de protestas que se iniciará en la capital arousana.

Será el sábado antes de que tengan lugar las dos primeras jornadas de huelga, establecidas para el 27 y el 28 de enero. Se mantienen, asimismo, las del 24 y el 25 de febrero. Las centrales llevan más de un año negociando con la patronal conservera Feicopesca un convenio que, tiene como principales escollos, la subida salarial y la equiparación entre categorías.

En un comunicado, el sindicato UGT reclamó un "cambio real, que elimine los desequilibrios existentes entre categorías y niveles". En cuanto al incremento de los salarios, defendió que permitiría un "incremento del poder adquisitivo".

Acabar con la brecha

Uno de los objetivos de los tres sindicatos es el de acabar con la brecha salarial que discrimina a las trabajadoras de fábrica, que son en su mayoría mujeres y que cobran menos que los de oficios varios, pese a estar en la misma categoría. Es una demanda histórica de la plantilla que también dificultó llegar a un acuerdo en el convenio de 2022, del que se desmarcó CCOO precisamente por considerar que la mesa técnica establecida para lograr la equiparación era una medida insuficiente. Cuatro años después, no se estableció ninguna medida que solucione la brecha, por lo que de nuevo regresan las movilizaciones a la conserva, con los tres sindicatos unidos. Un sector del que, en las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza, viven miles de familia, especialmente en la zona norte de Arousa.