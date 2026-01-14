Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El sector de la conserva iniciará las movilizaciones en Vilagarcía

Será el 24, al fracasar todos los intentos de negociación y mediación

Olalla Bouza
14/01/2026 17:19
Protestas de la conserva en Boiro en la anterior negociación del convenio
Protestas de la conserva en Boiro en la anterior negociación del convenio
DA
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Las movilizaciones del sector de la conserva por la falta de acuerdo en el convenio comenzarán el día 24 de enero en Vilagarcía. Será antes de la huelga general de cuatro días, ante el bloqueo en las negociaciones que se evidenció ante el Servicio Interconfederal de Mediación. Los tres sindicatos con representación en el sector, CCOO, CIG y UGT, fijaron un calendario de protestas que se iniciará en la capital arousana.

Será el sábado antes de que tengan lugar las dos primeras jornadas de huelga, establecidas para el 27 y el 28 de enero. Se mantienen, asimismo, las del 24 y el 25 de febrero. Las centrales llevan más de un año negociando con la patronal conservera Feicopesca un convenio que, tiene como principales escollos, la subida salarial y la equiparación entre categorías.

En un comunicado, el sindicato UGT reclamó un "cambio real, que elimine los desequilibrios existentes entre categorías y niveles". En cuanto al incremento de los salarios, defendió que permitiría un "incremento del poder adquisitivo".

Acabar con la brecha

Uno de los objetivos de los tres sindicatos es el de acabar con la brecha salarial que discrimina a las trabajadoras de fábrica, que son en su mayoría mujeres y que cobran menos que los de oficios varios, pese a estar en la misma categoría. Es una demanda histórica de la plantilla que también dificultó llegar a un acuerdo en el convenio de 2022, del que se desmarcó CCOO precisamente por considerar que la mesa técnica establecida para lograr la equiparación era una medida insuficiente. Cuatro años después, no se estableció ninguna medida que solucione la brecha, por lo que de nuevo regresan las movilizaciones a la conserva, con los tres sindicatos unidos. Un sector del que, en las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y Barbanza, viven miles de familia, especialmente en la zona norte de Arousa. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada

Los arousanos vuelven a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA
María Caldas
Imagen de edificios ubicados en Sanxenxo

La vivienda de segunda mano en Sanxenxo supera los 3.500 euros el metro cuadrado
C. Hierro
La comitiva que se desplazó a Valencia

Interior reconoce a seis efectivos de Emerxencias y Protección Civil por su solidaridad en la Dana
Olalla Bouza
El presidente de la Diputación, Luis López, durante el anuncio de las ayudas

La Diputación reparte 1,1 millones a entidades de bienestar social
C. Hierro