Alerta de estafa: piden dinero para una falsa revista de la Policía Local de Vilagarcía

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía advierte de una estafa en la que piden dinero, precisamente, para una revista del cuerpo municipal.

En la centralita del Concello se están recibiendo durante esta mañana numerosas llamadas, especialmente de propietarios de establecimientos. La Policía Local advierte de que no tiene ninguna relación con esta presunta publicación.

Por el momento, no hay constancia de que nadie haya caído en la trampa.