Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Alerta de estafa: piden dinero para una falsa revista de la Policía Local de Vilagarcía

El la centralita del cuerpo se están recibiendo muchas llamadas, aunque nadie cayó en la trampa

Olalla Bouza
14/01/2026 11:17
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Policía Local de Vilagarcía advierte de una estafa en la que piden dinero, precisamente, para una revista del cuerpo municipal. 

En la centralita del Concello se están recibiendo durante esta mañana numerosas llamadas, especialmente de propietarios de establecimientos. La Policía Local advierte de que no tiene ninguna relación con esta presunta publicación.

Por el momento, no hay constancia de que nadie haya caído en la trampa.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Eliminado un punto de vertido contaminante de aguas residuales en el lugar boirense de O Saltiño
Chechu López
Ellen Iversen disputando un partido

El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la ala-pívot Ellen Iversen
María Caldas
Un momento del sorteo de los vales de compra

Estos son los ganadores de los vales de compra sorteados por Emgrobes
C. Hierro
Araceli Bugallo, la segunda empezando por la izquierda, en Madrid

La cambadesa Araceli Bugallo se sube a lo más alto del podio en Madrid
María Caldas