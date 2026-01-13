Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un autobús averiado bloquea un carril durante una hora en As Carolinas

La Policía Local tuvo que regular el tráfico

Olalla Bouza
13/01/2026 20:04
iImagen de archivo de la zona de As Carolinas
Gonzalo Salgado
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

la Policía Local de Vilagarcía tuvo que regular el tráfico en la Avenida das Carolinas, una de las principales arterias de la ciudad. Y es que un autobús averiado provocó retenciones y mantuvo un carril bloqueado durante una hora.

Ocurrió durante esta tarde y fue necesario la regulación del tráfico. Además, durante el turno de mañana los agentes municipales denunciaron a un conductor que no tenía seguro y que acudía a Fexdega para recoger a otra persona involucrada en un accidente.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El delegado de la Xunta en Pontevedraa, la conselleira de Vivenda y el alcalde de Moraña

La Xunta presenta en Moraña una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en el rural
Fátima Pérez
Uno de los onces titulares del Ribadumia de esta campaña

El CD Ribadumia aumenta la puja por el liderato
María Caldas
El ideal gallego

Los virus respiratorios llenan las urgencias: 900 atenciones en el PAC de Vilagarcía en una semana
Olalla Bouza
Imagen del nuevo acceso a la playa de Pragueira

El Concello mejora las playas de Pragueira y Area de Agra con la creación de puesto de control y una nueva pasarela
C. Hierro