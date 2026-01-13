Un autobús averiado bloquea un carril durante una hora en As Carolinas

iImagen de archivo de la zona de As Carolinas Gonzalo Salgado

la Policía Local de Vilagarcía tuvo que regular el tráfico en la Avenida das Carolinas, una de las principales arterias de la ciudad. Y es que un autobús averiado provocó retenciones y mantuvo un carril bloqueado durante una hora.

Ocurrió durante esta tarde y fue necesario la regulación del tráfico. Además, durante el turno de mañana los agentes municipales denunciaron a un conductor que no tenía seguro y que acudía a Fexdega para recoger a otra persona involucrada en un accidente.