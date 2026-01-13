Mi cuenta

Vilagarcía

Sorprenden a un conductor con el carné retirado cuando acudía a recoger a una persona implicada en un accidente en Fexdega

El hombre no tenía permiso desde el mes de noviembre por resolución judicial

Fátima Frieiro
13/01/2026 14:23
Imagen de un coche de la Policía Local
El conductor de un turismo fue sorprendido por agentes de la Policía Local cuando circulaba sin carné por la calle Figueira, en el entorno de Fexdega. Los hechos sucedieron esta mañana en el momento en el que el hombre acudía al citado punto para recoger a una persona que se había visto implicada en un pequeño accidente. 

Según fuentes de la Policía Local los agentes comprobaron los datos y observaron que el conductor tenía el carné retirado por orden judicial desde el pasado mes de noviembre. Los agentes abren así una investigación al presunto infractor por conducir el coche sin permiso.

