Ravella aumentará las plazas para visitar Cortegada con el programa “Vilagarcía 100%”

Muelle de la isla de Cortegada Mónica Ferreirós

La ciudadanía contará este año con una nueva edición del programa “Vilagarcía 100%” que busca, entre otras cuestiones, que residentes conozcan Cortegada y otros recursos naturales y patrimoniales de la localidad. En la primera edición de esta iniciativa se ofertaron 1.300 plazas y no solo no se cubrieron todas, sino que incluso hubo listas de espera.

La actividad que más destacó fue la de la visita a Cortegada, con 600 plazas. El éxito fue rotundo y por eso en esta segunda edición el departamento de Turismo busca incrementar la oferta. Cabe recordar que aparte de las citadas visitas el Concello promovió otras entre varios colectivos y enmarcó en la propia isla una presentación literaria del “Vilagarcía, Cidade de Libro”.

Desde el Concello exponen que para el gobierno este tipo de acciones “non só poñen en valor o patrimonio local e implica á cidadanía na súa defensa e promoción, senón que tamén axuda á desestacionalización da oferta turística”. Algo que comparan con el ámbito cultural con el sello VGA 365.

El edil responsable del área turística, Álvaro Carou, anuncia que para la próxima edición de “Vilagarcía 100%” se abrirá el abanico de las firmas participantes. De hecho anima a estas a presentar sus propuestas, que serán complementarias con las que ponga ya de su parte el propio Concello.

Cabe recordar que en la edición de 2025 hubo paseos por el centro urbano, cuentacuentos en la naturaleza, talleres de instrumentos musicales, senderismo por el Xiabre o la Vía Verde. Todo con participación gratuita.

El programa turístico en cuestión ofrece propuestas muy diversas y para todas las edades y gustos.