Vilagarcía

Los virus respiratorios llenan las urgencias: 900 atenciones en el PAC de Vilagarcía en una semana

El Sergas destaca el buen funcionamiento de los dispositivos y pide un buen uso de los recursos

Olalla Bouza
13/01/2026 20:39
Entrada al centro de salud de San Roque
Los dispositivos asistenciales hospitalarios y de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés asumieron un total de 6.863 urgencias durante la semana pasada, entre el 5 y el 11 de enero. Desde la administración autonómica señala que en todo momento la atención a la ciudadanía estuvo garantizada. 

La cifra se enmarca en un contexto marcado por “o aumento estacional das infeccións respiratorias propias do inverno”, según explican desde la propia área, que dirige José Flores. En lo que respecta a las urgencias hospitalarias en Pontevedra, Montecelo y el Provincial atendieron un volumen elevado de pacientes.

 Así, hubo cada día más de dos centenares, manteniéndose elevada la presión asistencial el fin de semana, con 276 urgencias el viernes, 240 el sábado y 193 el domingo. En cuanto al Hospital do Salnés, fueron 983 asistencias las que se prestaron en Urgencias durante este mismo periodo, siendo las jornadas de mayor presión las del 5 y el festivo de Reyes, así como el fin de semana. 

De hecho, el viernes se atendieron 151 y el domingo se alcanzaron las 130. En el ámbito de atención primaria, fueron 4.513 las atenciones que se llevaron a cabo en los Puntos de Atención Continuada de los centros de salud entre el 5 y el 11 de enero. De estas, 412 fueron en Caldas de Reis; 900 en Vilagarcía; 625 en Cambados; 303 en O Grove; y 312 en Baltar, en el municipio de Sanxenxo. Desde el área sanitaria destacan que la actividad asistencial se llevó a cabo con normalidad “grazas á planificación dos dispositivos, á coordinación entre os distintos niveis asistenciais e ao compromiso dos profesionais sanitarios”. Además, reclaman un uso responsable de los recursos asistenciales.

Vacunación sincitial

Por otra parte, el Hospital do Salnés acoge durante el fin de semana el estudio clínico Singal, para probar los efectos de la vacuna que pretende frenar el virus respiratorio que está alterando las urgencias durante este invierno. Será el 17 y el 18, en la consulta de Medicina Preventiva, situada en la planta -1, y en horario de 10 a 14, por la mañana, o de 16 a 20 horas, por la tarde. La Consellería de Sanidade está enviando un sms a la población, pero pueden acudir todas las personas mayores de 18 años sin cita previa, que tendrán que firmar un consentimiento. Cabe recordar que se trata de una participación voluntaria.

