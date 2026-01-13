La vilagarciana Nuria Díaz ilustra una biografía sobre Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas 2026

Nuria Díaz es una ilustradora de Vilagarcía EC

La artista vilagarciana Nuria Díaz es la encargada de ilustrar una obra editada por Xerais sobre la figura de Begoña Caamaño, homenajeada este año en el Día das Letras Galegas. Se trata, en concreto, del libro “Os fíos de Begoña”, que tendrá textos de Eva Mejuto. Es una biografía ilustrada que relata la vida de la autora desde su infancia inventando juegos hasta que se convirtió en una de las voces más importantes de la radio, del activismo y de la literatura gallega.

El álbum ilustrado por la vilagarciana tiene 40 páginas y repasa de forma accesible la trayectoria de la homenajeada. Llegará a las librerías este jueves día 15.

Nuria Díaz presentó no hace mucho un libro ilustrado sobre los miedos y estuvo en el Curtas. Festival do Imaxinario presentándolo.