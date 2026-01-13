Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La vilagarciana Nuria Díaz ilustra una biografía sobre Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas 2026

Firma un libro editado por Xerais con textos de Eva Mejuto

Fátima Frieiro
13/01/2026 18:48
Nuria Díaz es una ilustradora de Vilagarcía
Nuria Díaz es una ilustradora de Vilagarcía
EC
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La artista vilagarciana Nuria Díaz es la encargada de ilustrar una obra editada por Xerais sobre la figura de Begoña Caamaño, homenajeada este año en el Día das Letras Galegas. Se trata, en concreto, del libro “Os fíos de Begoña”, que tendrá textos de Eva Mejuto. Es una biografía ilustrada que relata la vida de la autora desde su infancia inventando juegos hasta que se convirtió en una de las voces más importantes de la radio, del activismo y de la literatura gallega.

Nuria Díaz naceu en Vilagarcía e é licenciada en Bellas Artes. Dedícase á ilustración e ao deseño gráfico

Nuria Díaz | “A literatura e a ilustración son un refuxio nos malos momentos”

Más información

El álbum ilustrado por la vilagarciana tiene 40 páginas y repasa de forma accesible la trayectoria de la homenajeada. Llegará a las librerías este jueves día 15.

Nuria Díaz presentó no hace mucho un libro ilustrado sobre los miedos y estuvo en el Curtas. Festival do Imaxinario presentándolo.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Poda viñedo

La Xunta concede tres millones en ayudas a 132 viticultores para la reestructuración y reconversión de viñedo
A. Louro
El entrenador serbio

El serbio Dragan Jovic impartirá un nuevo seminario con el Natural Sport
María Caldas
David Castro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade de O Salnés

“Desbloqueo” y agilidad: Castro aplaude los cambios sobre patrimonio
Redacción
Leyre Villamediana con el trofeo de Campeona

Leyre Villamediana revalida su título de Campeona de Galicia Júnior
María Caldas