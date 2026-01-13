Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Estos son los establecimientos premiados por su decoración navideña en Vilagarcía

El jurado valoró que se incluyese la temática de Dickens, así como la creatividad y la sostenibilidad de la propuesta

Fátima Frieiro
13/01/2026 12:34
Imagen del escaparate de Village Bakery, ganadora del concurso
La cafetería Village Backery es la ganadora del concurso de decoración navideña en los escaparates convocado por el Concello de Vilagarcía. Su atmósfera mágica y envolvente convenció al jurado y se lleva un premio de 595 euros. Los dos segundos, dotados con 395 euros cada uno, fueron para la barbería Mike Hair Studio y la tienda de moda Ara Sostible. Los dos terceros se los llevaron la peluquería Tijeras de Diseño y el centro de estética Irene Galbán. Ambos recibirán 200 euros.

En total fueron 21 los escaparates presentados al concurso. El jurado tuvo en cuenta la originalidad, la creatividad de los diseños, la presencia de luz y la utilización de materiales sostenibles. Este año se concedía puntuación extra a las propuestas que incluyesen la temática de Aldea de Nadal, la de "A Christmas Carol", de Charles Dickens.

