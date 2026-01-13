Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Cinco empresas optan a la peatonalización de la calle Vicente Risco

El Concello invertirá 400.000 euros en el proyecto de humanización de este céntrico vial

Fátima Frieiro
13/01/2026 12:06
La calle Vicente Risco está especialmente degradada
G.S.
Un total de cinco empresas optan a ejecutar las obras de humanización de la calle Vicente Risco y de un tramo de la Praza de España. La Mesa de Contratación se reunirá en los próximos días para abrir las propuestas presentadas. Las ofertas que cumplan con las bases de la licitación serán evaluadas en una reunión posterior, de la que salirá la propuesta de adjudicación que deberá aprobar la Xunta de Goberno.

Lo que está claro es que el proyecto servirá para humanizar una zona que está bastante deteriorada. Es, como bien explican desde la administración local, una actuación que ahonda en el modelo de ciudad que promueve el gobierno de Alberto Varela.

Fondos propios

El proyecto está presupuestado en 400.000 euros y se financiará con cargo a fondos propios. Fue redactado por el arquitecto Iago Fernández Puentes, que es el autor también de otras propuestas como la remodelación de Praza de España. La intervención mantendrá la estética de las calles más próximas. Será una vía de plataforma única pavimentada con granito. Además se revisarán las redes de saneamiento y abastecimiento de agua y se instalarán canalizaciones bajo el suelo para llevar los tendidos del suministro de electricidad y telecomunicaciones.

Ya en la parte visible en Vicente Risco se habilitará un corredor verde en el lateral de la calle - con césped, hierbas aromáticas y vimbios - dejando libre el otro para el paso de vehículos de emergencias, servicios y limpieza. La actuación se completa con la iluminación led y con el mobiliario. Serán bancos parecidos a los que hay en Praza de España.

Desde el Concello explican que el proceso de licitación se completará en cuestión de semanas cuando estén analizadas las ofertas y se proceda a la adjudicación. Mientras en Ravella todavía esperan por el informe de Patrimonio. El de Aguas de Galicia ya lo tienen en el Concello.

