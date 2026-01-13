Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

A la venta las entradas para el 'Achégate ao salón'

Merino, Repión y Gala i Ovidio pasarán por Vilagarcía

Olalla Bouza
13/01/2026 13:05
Público en una edición anterior del 'Achégate ao Salón'
Público en una edición anterior del 'Achégate ao Salón'
Mónica Ferreirós
El Concello de Vilagarcía saca hoy a la venta los abonos para el 'Achégate ao Salón', el ciclo de conciertos en el Salón García que se llevará a cabo en los meses de febrero, marzo y abril. Son tres actuaciones a cargo de Merino, Repión y Gala i Ovidio.

Los abonos tienen un precio general de 25 euros, que pasan a 15 en caso de menores o personas desempleadas. Estarán a la venta hasta el 31 de enero. En caso de que no se agoten, el 2 de febrero se pondrán a la venta las entradas individuales para cada concierto, con un precio general de 12 euros, seis en el caso de los precios reducidos.

El concierto de Merino  será el primero, el 8 de enero. El siguiente será el de Repión, el 26 de marzo y, justo un mes después, actuarán Gala i Ovidio (el proyecto alternativo de Aída Tarrío, de las Tanxugueiras, con Raúl Refree), el 26 de abril. Todos los conciertos son a las 12:30 horas en el Salón García.

