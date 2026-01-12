Un viaje a lo desconocido que convirtió a Laura en una de las mejores coach de Perth

La vilagarciana, Laura García, posando en Perth, la ciudad australiana en la que vive Cedida

“No quiero levantarme dentro de unos años preguntándome qué habría pasado si no lo hubiese intentado”. Esto es lo que pensó la vilagarciana Laura García antes de aplicar, desde su localidad natal, a un puesto de trabajo en Perth, ciudad ubicada en la costa oeste de Australia.

Su aventura o, como ella lo llama, una “auténtica apuesta a lo desconocido” comenzó tras el consejo de una amiga suya, Araceli Peláez, en un momento en el que necesitaba un cambio en su vida. Tras un proceso “larguísimo” viajó a la otra punta del mundo para trabajar en una agencia de inmigración como coordinadora de marketing. “Siempre digo que le debo la vida, porque esa conversación cambió mi rumbo por completo”, cuenta. Desde el momento en el que aterrizó en Perth, García supo que ese lugar era para ella: una ciudad pequeña, cómoda, con muy buen clima y vida al aire libre.

El coaching llegó a su vida en ese entorno a través de una compañera que la llevó a un curso introductorio. “Empecé a formarme como coach en 2020 pero pasaron tres años desde que terminé y me lancé a emprender. Ese tiempo fue clave”, explica Laura García.

Y lo que comenzó, de casualidad pero con mucho tesón, constancia y estudios, convirtió a la vilagarciana en una de las quince mejores coachs de Perth. “Cuando me escribieron por LinkedIn pensé que era spam, tuve que buscarlo en Google para comprobar que era real”, cuenta García. Y dice emocionada que “lo más bonito no fue la nominación en sí, sino la reacción de la gente, los mensajes de apoyo, el cariño y el no me sorprende de personas que han trabajado conmigo”.

Esta nominación, señala, significó para ella confirmar que está siguiendo el camino correcto. Al estar sola en el proyecto, ella se encarga de la administración de las finanzas, del marketing o de la organización, cuenta que aparecen dudas y este reconocimiento fue, para ella, “un recordatorio muy poderoso, un momento de mucha gratitud y una alegría enorme”.

Su profesión, cuenta, es la mejor inversión que ha hecho, ya que le permite ayudar a otras personas pero, también, el coaching, la ha ayudado “muchísimo” a ella.

La vilagarciana disfruta de su estancia en Perth Cedida

Transformar a personas

Lo que más le gusta de su profesión, destaca, es “ver la transformación de las personas, acompañar a alguien que llega sin confianza y ver cómo descubre sus habilidades, se valora más y empieza a creer que merece un trabajo o un salario mejor”.

Para la vilagarciana, lo mejor y también lo más difícil de su profesión es trabajar con personas porque, además de que los resultados no son inmediatos, el proceso requiera por parte de ella mucha empatía, paciencia y un acompañamiento emocional muy consciente. “Me encargo de acompañar a las personas en estos procesos, sostener la frustración, ayudar a reconstruir la seguridad en uno mismo y recordarles su valor cuando ellos ya no lo ven”, indica.

Su meta laboral, tras tener el honor de ser destacada junto a profesionales con 20 años de experiencia, es seguir ayudando a las personas, especialmente a profesionales internacionales que buscan un trabajo que les guste y les permita crecer en Australia. Mientras trabaja para ello y para desarrollar dinámicas grupales o participar en podcast y talleres, echa de menos a sus amigos y a su familia en Galicia, así como la comida y la “cultura de terraza”.