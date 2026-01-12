Serviocio ofrece tres días de prueba y matrícula gratis para la piscina y el gimnasio de Fontecarmoa

Interior de la piscina de Fontecarmoa Mónica Ferreirós

La empresa que gestiona la piscina y el gimnasio municipal de Fontecarmoa, Serviocio, lanza una oferta para el mes de los buenos propósitos: todo incluido en la cuota, matrícula gratis y tres días de prueba, para ayudar a tomar la decisión de ponerse en forma.

“Sin barreras, sin excusas y con todas las opciones para iniciarte o retomar la actividad física desde el primer día del año”, explican desde la firma. El centro se distingue por sus buenas instalaciones, por un extenso programa de clases dirigidas, otras de tonificación, ciclo indoor, actividades coreográficas y de cuerpo-mente, entre otras. Cuentan, además, con dos piscinas, zona de spá y sesiones de entrenamiento guiado en sala fitness, ya incluidas en la matrícula. La inscripción es presencial.