La Policía Local de Vilagarcía inmoviliza el vehículo de un conductor que dio positivo en drogas

Sede de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local interceptó esta tarde a un conductor que circulaba bajo los efectos de las drogas, tal y como demostró la prueba que le realizaron los agentes. El coche fue inmovilizado y el hombre será denunciado por infracción administrativa.

Por otra parte, los agentes también acudieron a la llamada de una vecina de Arcebispo Xelmírez, que se quedó atrapada en el ascensor con su bebé, de unos meses de edad. La alarma no funcionaba, por lo que ella misma dio aviso al Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, que movilizó a la Policía Local y al Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil. La incidencia se resolvió rápido y sin ningún tipo de consecuencia.