Diario de Arousa

Vilagarcía

Juana, Josefa e Pilar, as vítimas da barbarie pola súa defensa da liberdade

A Iniciativa Cidadá pola Memoria promove unha homenaxe ás tres mulleres no cemiterio de Rubiáns o día 31 ás 12:30 horas. Será un acto previo ao gran Xantar da Memoria no Gato Negro de Carril

Fátima Frieiro
12/01/2026 20:20
Josefa González Barreiro cos seus dous fillos
Josefa González Barreiro cos seus dous fillos
FAIADO DA MEMORIA
Juana Núñez Quintáns non tiña nin idea de como funcionaba un sindicato e a súa vida discorría totalmente allea á vida política dos anos 30 no lugar de Zamar, en Vilagarcía. Só a coñecía, pero sen implicarse, a través do seu home Fandiño. Pese a iso, e pese a estar embarazada de oito meses e medio, ela foi asasinada o 23 de agosto do 1936, a poucos días de ter estalado o Golpe de Estado. Ela foi unha desas tantas mulleres que son as grandes esquecidas da memoria. “Hai unha clara débeda histórica coas mulleres. Moitas non só son representantes da resistencia, senón da supervivencia”, explica Margarita Teijeiro dende a Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica.

Juana será unha das protagonistas da homenaxe que o colectivo fará o día 31 ás doce e media da mañá no cemiterio municipal. Non é a única. Tamén o serán Josefa González Barreiro e Pilar Fernández Seijo “A Montañesa”. Tres nomes ligados á historia de Vilagarcía, ningún deles recoñecidos públicamente polas administracións, pero cun trasfondo que vai máis aló do persoal.

Un escondite para Urbano

“O pecado de Josefa González foi o de ser humana”, explica Teijeiro. Foi no 37 e os falanxistas buscaban a Urbano, un coñecido sindicalista da CNT de Vilagarcía. “O home de Josefa estaba embarcado e ela tiña dous nenos pequenos con ela. Ela agachou a Urbano na casa”, sinalan dende a Iniciativa. A súa falta de experiencia clandestina foi a que a condenou a morte, ao igual que os ollos espías sempre dispostos a delatar aos que consideraban alleos ou contrarios ao sistema imposto.

“Ía ao río a lavar e levaba roupa de home. Iso facía que chamase a atención. Unhas irmás da Torre delatarárona. O 17 de marzo foron os falanxistas á súa casa e dispararon contra a trampilla do faiado. Mataron a Urbano, que estaba alí agochado, e levaron a Josefa”, relata Teijeiro.

Unha neta de Josefa González visitou Vilagarcía hai uns anos tras coñecer a través de internet a súa tráxica historia e fatal desenlace

A Iniciativa válese da poderosísima memoria oral para reconstruír as últimas horas de Josefa González Barreiro en liberdade. “Lembran as veciñas que saíu da súa casa sen saber o que lle ía pasar. Ía co abrigo por encima dos ombreiros e levaba unha flor”, sinala Margarita Teijeiro. Foi a súa irmá Amelia – que vivía en Carril–a que lle levou a cea. “Cando volveu ao día seguinte xa a mataran”, sinala a divulgadora e investigadora de memoria histórica.

Pouco pensaba Margarita que a historia de Josefa González Barreiro volvería á súa vida moitos anos despois. Fíxoo a través dunha das súas netas, Valérie Tobío, residente en Francia. “O seu home, tras a morte de Josefa, marcharon para o País Vasco xunta a uns familiares. Despois foron para París. Tentaron borralo todo, toda a historia. De tal xeito que os descendentes de Josefa nin falaban castellano”, declara Teijeiro. Por iso cando a investigadora logrou comunicarse con ela, non se entenderon. “Mais ben fixémolo á nosa maneira, pero non, non nos entendemos”. Algo, non obstante, quedou sementado no corazón de Valérie, que buscando información en internet dou coas orixes de Josefa. “Veu a buscarnos. Nunca esquecerei cando chegou á fosa común, se abrazou á pedra e se botou a chorar en saloucos”, lembra a representante da Iniciativa Cidadá.

A máis activa

Fronte á falta de afiliación de Josefa a máis activa das mulleres que serán reivindicadas como estandarte da memoria o día 31 era Pilar Fernández Seijo “A Montañesa”. Ela “non tiña marido, tiña dúas fillas”, sinala Margarita Teijeiro. Foi ela a que resgardou na súa casa “á cuadrilla do Gitano. Estaban pasando moito frío no monte, ao límite, e ela decideu collelos. Era humanidade”. O ter sido humana foi a condena de Pilar. Logrou escapar da súa casa de Trabanca Badiña, pero outra en Loenzo foi a súa tumba. “Prendéronlle lume ao edificio e morreron carbonizados”. Con Pilar outros nomes como o de Rodrigo Berruete, Manuel Limeres e Antonio Sayanes. Os seus cadáveres foron trasladados á fosa común do cemiterio de Rubiáns e os seus restos nunca foron atopados. Foi o 16 de febreiro de 1937, unha data marcada en negro no calendario da historia da democracia.

As tres mulleres serven como símbolo para que a Iniciativa lles renda unha sentida homenaxe no cemiterio de Rubiáns ás 12:30 horas do día 31. Alí intervirán varias voces do movemento galego de asociacións e personas na causa das vítimas do franquismo. Un espazo para reafirmar valores como a xustiza, a dignidade e a verdade histórica e democrática.

