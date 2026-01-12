Fexturrón pone el broche a unas navidades de éxito en Vilagarcía

La pista de hielo fue lo más demandado Gonzalo Salgado

La clausura del Fexturrón puso el domingo en Vilagarcía fin a unas navidades exitosas, que en el recinto de A Maroma batieron el récord de 80.000 visitas del año pasado, a la espera todavía de que acaben de calcular.

El gobierno local destacó su satisfacción por alcanzar el objetivo de convertir a la ciudad en un “referente destas festas e consolidar unha liña de actuación moi valorada pola veciñanza”. Entre los eventos más importantes de la Navidad, el ejecutivo salientó la edición especial de la Festa das Uvas y de la Cabalgata de Reyes, que reunieron a miles de personas en las calles, pero también el encendido de la iluminación.

“Os xardíns efémeros e a a plaudida decoración da Aldea de Nadal na rúa Clara Campoamor, coa súa programación de actividades, foron outro dos éxitos destas festas”, señalan desde el equipo que preside Alberto Varela. En cuanto al Fexturrón, el Concello destaca que cada vez es más conocido. Este año se amplió tanto el tamaño de la pista de hielo como los días de funcionamiento, lo que también contribuyó a su éxito, ya que permitió a las familias tener una opción de ocio para las jornadas de vacaciones. La pista de patinaje volvió a ser lo más demandado y contó con asistentes de otros municipios e incluso del norte de Portugal.