Estos son los grupos que actuarán en el 'Achégate ao Salón'

Varela y Outón presentaron el ciclo Mónica Ferreirós

Con el mes de febrero regresa a Vilagarcía el ciclo de conciertos más intimista. Con un escenario que es también protagonista, 'Achégate ao salón' llega a su novena edición y lo hace con un cartel en el que tradición y talentos emergentes se dan la mano con unas potentes voces femeninas. Serán tres conciertos, uno por mes y todos a la hora del vermú, a las 12:30 horas, en una iniciativa para los domingos vilagarcianos.

Merino, Repion y Gala i Ovidio son los grupos que actuarán este año en el Salón García, en un programa que organiza la Concellería de Cultura de Vilagarcía. Los abonos para todo el ciclo saldrán el 31 de enero, por un precio de 25 euros, aunque menores y personas desempleadas pagarán 15; en cuanto a las entradas individuales, que en caso de no agotarse los packs se pondrán a la venta el 2 de febrero, tendrán un precio de 12 euros, la mitad en el caso de los precios reducidos. En todos los casos se aplica la tasa de gestión.

"Hoxe en día é moi difícil ir a un concierto por menos de 20 euros e aquí temos tres por pouco máis", destacó la edil de Cultura, Sonia Outón, mientras que el alcalde incidió en la actividad de Vilagarcía que "non para" y en el hecho de que se combinen éxitos del panorama musical estatal con la tradición gallega, lo que considera que hace que el ciclo esté "totalmente consolidado".

"Trátase de tres proxectos musicais que están tendo unha excelente acollida de público nos concertos e nos festivais nos que participan e que, aquí, en Vilagarcía, teremos a sorte de poder ver e escoitar noun formato íntimo, onde o público está moi cerca dos artistas e ademais neste privilexiado e fermoso recinto que é o Salón García", reseñó Outón.

Así será el programa

Comenzarán los conciertos el día 8 de febrero con Merino, el grupo formado por Sandra Merino (compositora, guitarrista y cantante) y Álex Gallego (batería y diseño de show), que con un estilo fresco y versátil conquista al público más diverso. De tocar en las calles a inicios de 2019, pasó a llenar salas y festivales con carismáticas composiciones y con una espectacular puesta en escena.

Seguirán, ya el 26 de marzo, Repión, formado por las hermanas Teresa y Mariña, que además de "compoñer cancións marabillosas, destaca por ser un prodixio técnico vogal e instrumental", señalan desde Ravella, que incide en que su disco conecta la intensidad emocional y la energía con sus orígenes cántabras en temas de estilo pop-rock.

Pondrá el broche de oro Gala i Ovidio, el proyecto alternativo de la 'tanxugueira' Aída Tarrío, que junto a Raúl Refree se considera "almas xemelgas", por lo que cogen el nombre de los hijos gemeras de Rosalía de Castro. El dúo se presenta con 'Un final que parece un principio', un cancionero escrito a cuatro manos que reúne electrónica y lírica pop, experimentación y sutileza, una instrumentación compleja y salvaje al mismo tiempo que acompaña a una voz única.

Outón destacó, precisamente, la potencia vocal de las tres mujeres que lideran estos proyectos. 'Achégate ao salón' nació hace nueve ediciones con la idea de poner en valor el espacio, que cuenta con 247 plazas, al mismo tiempo que se garantiza una propuesta musical que no está condicionada por la lluvia, el viento o cualquier otra situación metereológica, al desarrollarse en interior. De esta manera, se da continuidad a la programación cultural de Vilagarcía con un ciclo que suele agotar los abonos el primer día de salir a la venta. Las personas interesadas deberán estar muy atentas el día 31 a la web de Ataquilla.