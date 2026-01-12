Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El tanque de tormenta de Fexdega está listo: estos son los plazos que maneja la Xunta para terminar toda la obra de saneamiento

La Consellería explica que ahora se está haciendo el aliviadero y que no se obró antes por petición de Ravella

Fátima Frieiro
12/01/2026 00:45
Las obras en Rodrigo de Mendoza han obligado a nuevos cambios tráfico
Las obras en Rodrigo de Mendoza han obligado a nuevos cambios tráfico
Mónica Ferreirós
La Xunta de Galicia da por terminado el tanque de tormentas de Fexdega y ya tiene el visto bueno para poder ejecutar su asfaltado y urbanización. Así lo señalan desde la Consellería de Medio Ambiente, que indica que todo el equipamiento de A Maroma está listo y también los cuadros eléctricos. La administración autonómica expone que solo está pendiente la ejecución del aliviadero, de ahí que hace unos días haya tenido que volver a modificarse el tráfico en la avenida Rodrigo de Mendoza. Medio Ambiente asegura que la intención era ejecutar esta actuación antes, pero que fue el propio Concello el que pidió posponerla para después de las fiestas navideñas (con menos tráfico rodado). “Esta foi a razón pola que o tanque non entrou en funcionamento a final de ano”, dice la Xunta. De hecho ese era el plazo que en más de una ocasión esgrimieron desde Medio Ambiente.

Infografía de los cambios de tráfico ejecutados en el entorno de Rodrigo de Mendoza

Nuevos cambios de tráfico en el centro de Vilagarcía: Estas son las calles afectadas

La Consellería explica que está pendiente también la urbanización y asfaltado del entorno. Declaran que fue el pasado mes de octubre cuando se le envió una propuesta al Concello y que “por motivos alleos á obra” se recibió su visto bueno el pasado 17 de diciembre. La conducción de Rodrigo de Mendoza, así como la de la Praza de Abastos, ya están terminadas.

Lo que queda pendiente

Precisamente el tanque del Mercado es el que tiene una mayor complejidad técnica, tanto por la propia infraestructura como por el terreno. Eso sí, desde la Xunta indican que se está trabajando en él a “bo ritmo”. De hecho están con la construcción de los muros perimetrales con “un encofrado novidoso e moi complicado de mover”, así como con los muros interiores. En la siguiente fase – dicen desde la Consellería de Medio Ambiente– se hará el forjado y también se colocarán los equipos. Además la administración autonómica está estudiando la mejor solución técnica para el cruce bajo el río de O Con. La idea, dicen, es que se pueda llevar a cabo en el mes de febrero. Cabe recordar que seguramente esto implique hacer cambios en la organización de los puestos del mercadillo de los martes y del sábado durante el tiempo que duren los trabajos.

Falta por realizar la impulsión en la zona del Eroski y habrá que cambiar el tráfico en la zona mientras tanto

Medio Ambiente indica además que este mes de enero se finalizará la única impulsión que queda pendiente – la de la zona del Eroski– y advierte que será necesario ejecutar una reordenación del tráfico en la Avenida de Cambados. Para ello se coordinará con el Concello para que sea él el que plantee las alternativas.

