El camino de Marxión, la vía disuasoria llena de baches que aspira a ser una calle

Estado del camino de Marxión

Pasearse por el conocido como camino de Marxión es como hacerlo prácticamente por una de esas pistas forestales sin asfaltar en las que los baches y el suelo de tierra son un compañero de caminata. Lo curioso es que el vial no se encuentra en Xiabre, sino que está justo en el centro de Vilagarcía y es un camino que conecta – entre otras cuestiones– los aparcamientos disuasorios habilitados en la zona de Marxión y en el barrio de Os Duráns. Sobre su estado se han pronunciado una vez más los vecinos de la zona, que recuerdan que este es un vial de titularidad pública y que hace dos años que el Concello realizó una pequeña intervención. “Parches”, como ellos mismos dicen. De hecho creen que el camino tiene ahora tanto el tránsito como la entidad suficiente como para convertirse en calle.

Rebajar el tráfico

Residentes en la zona exponen además que el camino es utilizado como vía disuasoria para aligerar el tráfico del centro urbano. De hecho denuncian que “parece mentira que el Concello preste tan poca atención a una vía que da tanto servicio, no solo para los residentes de la zona, sin para todos los vilagarcianos que resultan beneficiados de la disminución del tráfico rodado en el centro”.

Los vecinos señalan que con la inminente apertura del nuevo aparcamiento disuasorio previsto para la zona de Os Duráns la mejora del camino es más necesaria que nunca. “Pedimos al Concello que se comprometa a una solución a largo plazo para satisfacer el servicio que ofrece este vial”, concluyen.