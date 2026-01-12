Mi cuenta

Desarticulan un punto negro de venta de drogas en el centro de Vilagarcía

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de estupefacientes

Fátima Frieiro
12/01/2026 14:39
Material incautado en la intervención
Material incautado en la intervención
La Policía Nacional de Vilagarcía ha detenido en la capital arousana a un individuo acusado de un delito de tráfico de drogas y asociado a la venta al menudeo de cocaína. Según exponen desde el cuerpo nacional la actividad del hombre generaba entre los vecinos de la zona una situación de inseguridad por la gran afluencia al lugar de personas ajenas, presuntamente toxicómanos. Fue a raíz de las informaciones recibidas por el vecindario cuando la Policía empezó a investigar.

El dispositivo lo llevó a cabo el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría Local de Vilagarcía, lo que les permitió observar la presencia de dos personas que accedían a la zona y realizaban un intercambio de sustancia estupefaciente por dinero.

Tras las investigaciones los agentes policiales detuvieron al presunto autor de un delito contra la salud pública. Justo a continuación los policías localizaron en el vehículo del hombre - estacionado en las inmediaciones- 230 gramos de cocaína ocultos en su ropa, 1800 euros en metálico y una balanza de precisión.

