Vilagarcía

Mar ejecuta la ayuda de 365.812 euros destinada a la OPP-89 de los Parquistas de Carril

Fátima Frieiro
11/01/2026 23:02
Nave de los parquistas en el muelle de O Ramal
La Consellería do Mar acaba de ejecutar el 100% del importe de la convocatoria del año 2025 para la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros (OPP), ejecutados en el año 2024 y cofinanciadas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuilcultura (Fempa).

En concreto estos apoyos llegaron también a la Ría de Arousa, en concreto a la Asociación Empresarial Parquistas de Carril (OPP-89), que recibió un importe de 365.812 euros. De hecho, y según los datos facilitados por la administración autonómica, se movilizaron más de 2,3 millones de euros que permitieron subvencionar estas acciones, dirigidas a perfeccionar la actividad extractiva, la producción de los distintos recursos marinos y el impulso de la pesca artesanal, tanto en términos de innovación como de gestión sostenible.

En la Ría de Arousa también resultó beneficiaria de esta línea de ayudas la Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía Organización de Produtores Pesqueiros OPP-83, de Ribeira. Recibió un total de 121.710 euros.

Segunda convocatoria

Esta es la segunda convocatoria en el marco del Fempa de esta línea de ayudas que pone en marcha la Consellería do Mar, consolidando a las entidades beneficiarias como una herramienta clave para que el sector gane en competitividad y un mecanismo estratégico para la estabilización de los mercados dentro del sector pesquero y marisquero.

