La camelia reina en Rubiáns con una flor en su mejor momento y un sentido homenaje a Fernando Vila

En la inauguración se plantó una camelia en homenaje al vecino Fernando Vila Mónica Ferreirós

Si hay una flor que reina en Rubiáns por encima de cualquier otra, esa es la camelia. El centro sociocultural acogió la primera jornada de la Mostra que es todo un referente no solo en la comarca do Salnés, sino incluso a nivel gallego. De hecho en esta edición hay casi una treintena de expositores, que muestran lo mejor de sus jardines.

La inauguración de esta exposición – que se prolonga también a lo largo de la jornada de hoy– contó con la presencia del alcalde, Alberto Varela, y del presidente de la Diputación, Luis López. Los dos realizaron un paseo por la muestra para descubrir las especies menos comunes y ver también las composiciones florales de este año.

Emotividad

La muestra de este año viene, además, cargada de emotividad. Rubiáns rindió homenaje a Fernando Vila, un amante de las camelias que nunca faltó a esta exposición floral. De hecho se plantó una “black magic”, la camelia favorita de este vecino y como bonito recuerdo a su memoria.

La muestra puede verse en el centro sociocultural de Rubiáns Mónica Ferreirós

Lo que está claro es que esta parroquia vilagarciana –en donde no debe haber ni una sola casa que no cuente con una camelia– el evento expositivo está más vivo que nunca. De hecho las actividades continúan a lo largo de la jornada dominical. La muestra abre sus puertas a las once de la mañana para que, todos aquellos que quieran visitarla, puedan hacerlo sin ningún tipo de problemas y de forma gratuita. Además de la parte más visual la programación también incluye este año un curso formativo para enseñar trucos para mantener las camelias en buen estado. Una parte clave del cultivo de esta planta.