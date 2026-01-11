Encuentran sin vida a una persona sintecho en Vilagarcía

Imagen de una ambulancia del 061

Una persona sintecho fue encontrada sin vida hoy en las galerías comerciales en las que vivía en Vilagarcía. Todo apunta a que las causas del fallecimiento fueron naturales. Los servicios de emergencias que acudieron hasta el lugar nada pudieron hacer por su vida. Hasta el punto en el que se encontró el cuerpo del hombre acudieron el 061, la Policía Local, la Policía Nacional y también el Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía.