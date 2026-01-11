Mi cuenta

Vilagarcía

Encuentran sin vida a una persona sintecho en Vilagarcía

Apareció en la galería comercial en la que dormía

Fátima Frieiro
11/01/2026 18:33
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar del accidente de tráfico y trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza
Imagen de una ambulancia del 061
Una persona sintecho fue encontrada sin vida hoy en las galerías comerciales en las que vivía en Vilagarcía. Todo apunta a que las causas del fallecimiento fueron naturales. Los servicios de emergencias que acudieron hasta el lugar nada pudieron hacer por su vida. Hasta el punto en el que se encontró el cuerpo del hombre acudieron el 061, la Policía Local, la Policía Nacional y también el Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía.

