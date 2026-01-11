Da 1,14 en alcoholemia tras sufrir un accidente en Doutor Tourón

Imagen de archivo de un control de alcoholemia

El conductor de un vehículo arrojó una tasa de 1,14 miligramos en aire espirado en la prueba de alcoholemia que le practicaron agentes de la Policía Local tras sufrir un accidente en la rotonda de la Marina Española, en la calle Doutor Tourón. El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer y el conductor se enfrenta a hora a un delito contra la seguridad vial.

No fue la única incidencia atendida por los agentes municipales durante la tranquila tarde del domingo. De hecho una patrulla también se desplazó hasta la Avenida de Vilanova para asistir a un accidente, en el que no se registraron heridos.

Además también se atendió a un joven ebrio que estaba tirado en la avenida Doutor Tourón. Los agentes le ayudaron a levantarse para que se fuese a casa.