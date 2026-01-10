Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Interceptan en la avenida Valle-Inclán a un conductor que arrojó una tasa de 0,80 en el test de alcoholemia

El hombre se enfrenta a un delito contra la seguridad vial

Fátima Frieiro
10/01/2026 12:04
Efectivos de la Policía Local de Vilagarcía
El conductor de un vehículo se enfrenta a un delito contra la seguridad vial después de haber dado positivo en el test de alcoholemia cuando circulaba por la avenida Valle-Inclán, en Vilagarcía. Los hechos sucedieron de madrugada y fueron los agentes de la Policía Local los que le practicaron la prueba, arrojando esta un resultado de 0,80.

