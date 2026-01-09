Más de un millar de parejas escogieron el Concello de Vilagarcía para casarse en los últimos 30 años

El alcalde en uno de los enlaces que presidió Concello

El primer matrimonio civil en el Concello de Vilagarcía se celebró en primavera de 1995. Durante los treinta años transcurridos, el Salón Noble de Ravella vio a 1.203 parejas sellar su amor.

En esta cifra ya se contabilizan las 64 bodas realizadas en Ravella en 2025, año en el que el alcalde, Alberto Varela, fue quien tuvo la honra de unir al mayor número de parejas. Fueron 20, en concreto, revalidando el primer puesto de este ranking por segunda vez consecutiva.

Mayo fue el mes que concentró el mayor número de celebraciones, trece. Según la Ley 35/1994, la competencia de oficiar bodas civiles en un ayuntamiento corresponde al alcalde o alcaldesa, que puede delegar en cualquier miembro de la Corporación por asuntos de agenda o la petición expresa de los novios.

Preferencia por la primavera y el otoño

Por eso, en Vilagarcía fueron diez los miembros de la Corporación Municipal que se repartieron el cometido de presidir celebraciones nupciales en 2025, siete del grupo municipal socialista y tres del popular. A diferencia de otros años, en esta ocasión ningún edil del BNG ni de EU presidieron bodas.

Por parte del equipo de gobierno, Álvaro Carou ofició quince ceremonias; Paola María, nueve; Tania García, ocho; Sonia Outón, seis; Diego García, dos; y Carlos Coira, 1. Y de la bancada popular, Ana Granja, Marta Ferradáns, y David Higinio Oliveira celebraron una boda cada uno.

En cuanto a la temporada que eligen las parejas para casar, con ligeras variaciones se mantiene la tendencia de hacerlo entre los últimos meses de la primavera y los primeros del otoño.

El año pasado fue mayo el más concurrido, con trece celebraciones, seguido de julio y agosto, con ocho en cada caso, y octubre, con seis. Les siguieron abril, con cinco; marzo y junio, con cuatro cada uno; febrero, con tres; noviembre y diciembre, con dos en ambos casos; y enero, con una sola boda. Después de la ligera bajada registrada en 2024, cuando se habían contabilizado 54 bodas civiles, la cifra volvió repuntar en 2025, con diez bodas más. El récord se batió en 2022, cuando se llegó a las 79, y la segunda marca más alta fue la del año siguiente, con setenta

Tipos de actos

En la mayoría de los casos, las parejas optan por la boda ceremonial, con invitados, aunque también hay quien prefiere un acto más íntimo y sencillo y eligen la modalidad administrativa, a la que acuden solo con las personas que testifican. En los últimos años se están realizando bodas que combinan ambas posibilidades, realizando primero el acto administrativo en el Concello y, posteriormente, la ceremonia en el pazo o local donde realizan el banquete y al que se traslada el representante público.

Desde el año 2007, las bodas civiles en el Concello de Vilagarcía implican el pago de una tasa correspondiente a los costes de tramitación administración, que se mantiene en los 78,05 euros durante la última década.