Vilagarcía

Los juzgados recibieron ya la denuncia contra un médico por agresión sexual

El hombre se encuentra en libertad tras declarar en Comisaría, a donde acudió una paciente

Olalla Bouza
09/01/2026 22:49
Fachada de los juzgados
Gonzalo Salgado
Los juzgados ya recibieron el atestado policial de la denuncia presentada por una mujer contra un médico de Vilagarcía, por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en su consulta. El hombre fue detenido el pasado miércoles, 7 de enero, por la Policía Nacional, pero quedó ya en libertad después de prestar declaración en la Comisaría . Fue allí, precisamente, a donde acudió la denunciante para asegurar que había sufrido una agresión sexual mientras estaba en la consulta del facultativo. 

Según su relato, estaban ellos dos solos en dichas instalaciones. Desde el primer momento, la Policía Nacional aplicó el protocolo establecido para las denuncias por violencia machista, encargándose del caso la unidad específica, la UFAM, que tomó declaración ambos. Una vez que el médico fue interrogado por los agentes, se decidió su puesta en libertad mientras continuaban las diligencias. 

Ahora, será el juzgado encargado de la investigación el que tendrá que tomar declaración al denunciado, tras haber recibido ya el atestado y, posteriormente, tomar las decisiones sobre la continuación o no del procedimiento judicial. Por otra parte, la Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana un juicio contra dos acusados de administración desleal de una empresa de Vilagarcía. La investigación se abrió para determinar si habían cometido despatrimonialización y posterior liquidación de la sociedad, pero la Fiscalía pide la absolución de ambos.

