Laura Portas | “En mi novela Galicia es un personaje más, no solo un telón”

Laura Portas presenta este fin de semana su segunda novela

Laura Portas (Cambados, 1992) reconoce que con la escritura hace confluir dos de sus grandes pasiones: el periodismo y la literatura. Tras el éxito de público de su primera novela, ‘El baile de las mareas’, la arousana llega con ‘El palacio del agua’, una obra ambientada en el balneario de Mondariz en los años 20. Una novela que habla de aristócratas e intelectuales de la época, pero también del pueblo que rodea este histórico lugar.

Es tu segunda novela. ¿Qué te impulsó a escribir esta historia y en qué momento sentías que ya tenías por dónde tirar?

Pues cuando terminé de escribir ‘El baile de las mareas’ y estaba organizando la documentación que había utilizado me di cuenta de que había un contacto que no había utilizado. Lo llamé por curiosidad y resulta que era una persona que conocía muchísimo sobre Mondariz. Yo conocía el lugar, pero se me escapaba un poco todo su trasfondo histórico. En el momento de documentarme me sorprendió el escenario todavía más. Además me llamó la atención que no había nada escrito. Estaba claro que mi historia tenía que ser ahí.

El título tiene una carga simbólica potente. ¿Qué representa el agua en la novela y por qué decidiste situarla en el centro del relato?

Me parecía que era muy bonito canalizar el agua como forma para expresar emociones, pensamientos, sentimientos... Ese simbolismo me parecía muy bonito. Además quería que funcionase como hilo conductor de la novela y unirlo, en cierto modo, a mi anterior novela con un nexo que, en cierto modo, es más o menos común.

En esta obra vuelves a trabajar con personajes complejos y con un pasado que pesa. ¿Cómo construyes psicológicamente a tus protagonistas y qué parte del proceso te resulta más exigente como autora?

Los personajes son lo primero que planifico en la novela. Los trabajo a fondo, los observo como personas reales, con sus deseos. Busco que los lectores puedan reconocerse en ellos. En esta novela esto era algo complejo porque la trama se desarrolla en un hotel, en donde hay muchos huéspedes, de condiciones y clases diferentes. Además introduzco a intelectuales, políticos. Ese cambio de voces es complejo plasmarlo.

“Candela es un personaje con el que es fácil empatizar. Me gusta que tenga ese punto reivindicativo. Sus dudas la humanizan"

La protagonista principal es Candela, una joven sirvienta del Balneario, que tiene que se encuentra en el medio de dos amores...

Candela es un personaje con el que es muy fácil empatizar. Además me gusta que sea una mujer que tenga ese punto reivindicativo. Hay que recordar que en aquella época a las mujeres se les exigía comportarse de un modo concreto. De ahí que el hecho de que esté inmersa en un triángulo amoroso le permita reivindicarse ante los dos hombres. Está entre dos mundos y tiene contradicciones que la hacen humana. Ese conflicto, de hecho, la ayuda a transformarse.

Como periodista estás acostumbrada a observar y contar la realidad. ¿Hasta qué punto tu mirada periodística influye en tu forma de narrar ficción?

Yo soy una persona muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma. Eso se plasma sobre todo a la hora de buscar la documentación. Mi objetivo siempre es acercarme a la historia con rigor. No solo a la hora de ahondar en la hemeroteca, sino hablando y entrevistando a los vecinos. Cuando vas allí, a Mondariz-Balneario, te das cuenta de que los vecinos están relacionados de una u outra forma con ese edificio. Una influencia que fue de generación en generación.

Muchos lectores buscan en las novelas emociones reconocibles. ¿Qué te gustaría que sintiesen quienes cierran el libro por última vez?

Me gustaría que los lectores recordasen la historia tiempo después de terminarla. Que esta los haga viajar, que quieran conocer el lugar, empaparse de él. Cuando estaba escribiendo esta novela sentía que el Balneario merecía recuperar ese esplendor de tiempos pasados.

Galicia está en tu primera novela y también en esta. No vives aquí, pero es tu tierra natal. ¿Seguirá en tus futuros proyectos?

Yo no podría escribir sobre otra cosa que no fuese Galicia. Es mi refugio, mi porqué. Escribir sobre ella es lidiar con la morriña, no es solo un telón de fondo. Yo creo que en mis novelas es un personaje más y el lugar desde el que escribo. Además busco plasmar las raíces tan propias que tenemos los gallegos, nuestro carácter, la forma de sentir lo nuestro. Además Galicia despierta fuera ese misterio, esa emoción y a la vez melancolía. Yo ya estoy pensando en otra historia para nutrirme porque a mí, la verdad, escribir me hace mucho bien.