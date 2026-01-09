La Xunta dice que no recibió ninguna petición de reunión para la intermodal y Vilagarcía muestra correos de 2024

Fachada de la estación de autobuses Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía lleva tiempo denunciando que, desde 2024, está a la espera de una reunión con el conselleiro de Presidencia para abordar la situación de la estación de autobuses, así como para conocer los planes de la administración autonómica con respecto a la intermodalidad en la ciudad. El departamento de Diego Calvo, preguntado por esta cuestión, señala que en la Dirección Xeral de Mobilidade “non consta petición de reunión” alguna con respecto a esta cuestión.

Sin embargo, desde el Concello de Vilagarcía aportan dos correos electrónicos enviados a la Xunta hace dos años. El primero, fue dirigido a la Consellería de Infraestruras, que era en principio la que se encargaba de todo lo referente a los transportes y la movilidad.

Sin embargo, desde dicho departamento autonómico los remiten a Presidencia, que asumió estas funciones en 2023, tras las últimas elecciones. En el mail, desde Alcaldía solicitan una reunión entre el regidor, Alberto Varela, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Quieren abordar desde Vilagarcía tanto el proyecto de la intermodal, que lleva años demandando, como la situación de la estación de autobuses.

En este último caso, cabe recordar que los usuarios del centro, donde hay locales de asociaciones, demandan desde hace tiempo una mayor seguridad y mantenimiento. Desde la Consellería de Presidencia señalan, en cualquier caso, que también está entre sus objetivos alcanzar una solución para ambas cuestiones. De hecho, señalan desde el departamento que dirige Calvo que quieren abordarlas “á maior brevidade posible”.

Estudio de líneas y frecuencias

El proyecto que está sobre la mesa es la crear un intercambiador para conectar la estación de autobuses con la de tren. La actuación en Vilagarcía es más sencilla que la que se llevó a cabo en otras ciudades, como Santiago, ya que ambas terminales están separadas por solo unos cuantos metros. Eso sí, desde la Consellería de Presidencia vincularon la actuación a un estudio de las líneas de transporte en autobús y de las frecuencias, que también desde el Concello ven necesario revisar. De hecho, diversos concellos de la comarca de O Salnés llevan tiempo denunciando que las conexiones entre municipios muy próximos, a través de este servicio, son escasas o incluso nulas para algunos puntos. Asimismo, desde la administración autonómica también ven necesario abordar el uso que tendrá la estación de autobuses. Esta es una de las demandas pendientes en Vilagarcía. Otras están en marcha o en proceso de licitación, como la renovación y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales