Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Xunta dice que no recibió ninguna petición de reunión para la intermodal y Vilagarcía muestra correos de 2024

La Consellería de Presidencia, en cualquier caso, anuncia que quiere abordar el asunto en la "maior brevidade posible"

Olalla Bouza
09/01/2026 21:04
Fachada de la estación de autobuses
Fachada de la estación de autobuses
Mónica Ferreirós
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El gobierno local de Vilagarcía lleva tiempo denunciando que, desde 2024, está a la espera de una reunión con el conselleiro de Presidencia para abordar la situación de la estación de autobuses, así como para conocer los planes de la administración autonómica con respecto a la intermodalidad en la ciudad. El departamento de Diego Calvo, preguntado por esta cuestión, señala que en la Dirección Xeral de Mobilidade “non consta petición de reunión” alguna con respecto a esta cuestión. 

Sin embargo, desde el Concello de Vilagarcía aportan dos correos electrónicos enviados a la Xunta hace dos años. El primero, fue dirigido a la Consellería de Infraestruras, que era en principio la que se encargaba de todo lo referente a los transportes y la movilidad.

 Sin embargo, desde dicho departamento autonómico los remiten a Presidencia, que asumió estas funciones en 2023, tras las últimas elecciones. En el mail, desde Alcaldía solicitan una reunión entre el regidor, Alberto Varela, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Quieren abordar desde Vilagarcía tanto el proyecto de la intermodal, que lleva años demandando, como la situación de la estación de autobuses. 

En este último caso, cabe recordar que los usuarios del centro, donde hay locales de asociaciones, demandan desde hace tiempo una mayor seguridad y mantenimiento. Desde la Consellería de Presidencia señalan, en cualquier caso, que también está entre sus objetivos alcanzar una solución para ambas cuestiones. De hecho, señalan desde el departamento que dirige Calvo que quieren abordarlas “á maior brevidade posible”.

Estudio de líneas y frecuencias

El proyecto que está sobre la mesa es la crear un intercambiador para conectar la estación de autobuses con la de tren. La actuación en Vilagarcía es más sencilla que la que se llevó a cabo en otras ciudades, como Santiago, ya que ambas terminales están separadas por solo unos cuantos metros. Eso sí, desde la Consellería de Presidencia vincularon la actuación a un estudio de las líneas de transporte en autobús y de las frecuencias, que también desde el Concello ven necesario revisar. De hecho, diversos concellos de la comarca de O Salnés llevan tiempo denunciando que las conexiones entre municipios muy próximos, a través de este servicio, son escasas o incluso nulas para algunos puntos. Asimismo, desde la administración autonómica también ven necesario abordar el uso que tendrá la estación de autobuses. Esta es una de las demandas pendientes en Vilagarcía. Otras están en marcha o en proceso de licitación, como la renovación y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Gonza Fernández durante el derbi en Barraña

“El Cambados es un equipo difícil de ganar”, dice Gonza Fernández
María Caldas
Imagen de archivo de unas fiestas en Arra

Las parroquias de Arra y Adina preparan unos días repletos de música y actividades
C. Hierro
Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis

La gestión del asilo de Caldas atraviesa un debate sobre la titularidad del inmueble
Fátima Pérez
Conviene recordar que el protocolo familiar, por sí solo, no sustituye a los instrumentos sucesorios

Family office: Qué es, para qué sirve y por qué cada vez se habla más de ellos
Noelia Puceiro