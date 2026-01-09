Festivala ya tiene fecha y cartel para su décima edición

Cartel del Festivala

La Festivala ya tiene cartel y fecha para su décima edición en Vilagarcía: Será el sábado 30 de mayo y desde O Soño de Lilith, asociación promotora de esta iniciativa, pionera en Galicia, prometen que todo va a ser diferente.

Lo hacen con una potente imagen, diseñada por Lidia Cao, que se caracteriza por sus representaciones de figuras femeninas, explorando estados internos como la identidad, la curiosidad y la conexión con la naturaleza.

Festivala nació con la intención de dar visibilidad a las mujeres en un panorama cultural dominado por hombres, con un cartel que ha ido creciendo año tras año y que, apuntan desde O Soño, en esta década dará un nuevo salto de calidad.

La cita es el 30 de mayo en Vilagarcía y todavía quedan muchas sorpresas por desvelar.