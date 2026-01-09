Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Estas son los ganadoras del sorteo de Zona Aberta

El sector del comercio y la hostelería repartió tres mil euros en vales compra

Olalla Bouza
09/01/2026 13:19
Rocío Louzán fue la mano inocente

El sorteo especial de Zona Aberta con motivo de la campaña navideña tuvo tres ganadoras. Se trata de Pilar Suárez, por hacer sus compras en Tiko Doco; de Izasku Rivera Enríquez, por adquirir sus regalos en Liberatta Shop y de Irene Caamaño, que acudió a invertir en Almacenes San Carlos.

La asociación del sector del comercio y la hostelería realiza en las navidades una campaña especial para incentivar las compras en el tejido local. Reparte 3.000 euros en vales compra, a gastar también en establecimientos asociados a Zona Aberta.

